Puugid on ohtlikumad kui 10 aastat tagasi

Nakatunud puuk kannab nakkust edasi vaid siis, kui on end ohvri külge kinnitanud ja asunud verd imema. Lihtsalt keha peal kõndiv puuk nakkust edasi ei kanna.

Värskest Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringust selgub, et puuke ja nende levitatud haigusi on rohkem kui kümme aastat tagasi. Lääne-Virumaa kuulub maakondade hulka, kust on leitud enim kõige ohtlikumaid ehk mitme nakkustekitajaga puuke.