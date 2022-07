Iseteenindusega mesitarust pole meepurgid kaotsi läinud

Mesinik Madis Kalman, OÜ Lahemaa Mesi üks osanikest, ütles, et eksperiment on igati õnnestunud. ""Jalutama" on läinud vaid mõni purk," rääkis ta. "Kuus ostetakse aga Põhjakeskuse mesitarust keskmiselt paarsada purki mett."