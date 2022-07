Baltoscandal ⟩ Näitlev riisikeetja ja volditud konnake

Kui publik Rakvere teatri väikesesse saali valgub, voldib inimene laval mõõdetud ja täpsete liigutustega rohekalt läikivat paberitaolist materjali. Ta on keskendunud origamile. Tema olek on sundimatu, ta hoidub tähelepanu keskmesse sattumast. Ta lihtsalt on seal. Enesestmõistetavalt.