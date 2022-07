Baltoscandal ⟩ Meditatsioon vibratsiooniga

Vibratsiooni sukeldumiseks on valikus kott-toolid, pöördtoolid, klapptoolid, diivan. Et tunda end mugavalt võngete vahelduvate rütmide, vilkuvate-värelevate joonte ja vibreerivate helide keskel.

​Võtan istet, kirjutamata endale ette, kas minutiks-paariks või tunniks. Kiiret ei ole, võin võtta aega. Olla. Minna teose sisse või sellega kaasa. Just niikaua, kui see köidab, haarab, lummab.

Huvitav, kui pikk on üks vibraring? Millal masinad alustavad otsast? Tegelikult pole sel tähtsust. Vibreerivas helis ja pildis on midagi magnetina tõmbavat, isegi müstilist. Küllap ka tehnokraatlikku, aga see teadmine on ajule, mitte tajule.