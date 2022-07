Suvi nõuab armutult metsloomade elusid

Projekti “Ulukid teel” juhi Urmas Salmu sõnul on hukkunud loomade hulk statistika järgi haripunktis jaanuaris ja kui vahepealsel ajal see väheneb, siis suve hakul suureneb jällegi tugevalt. Selles mängivad rolli nii valged ööd kui ka vastselt suureks saanud loomapojad, kes asuvad liikvele.

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles samuti, et põhjus, miks suvel hukkub metsloomi rohkesti, on selles, et loomapojad saavad piisavalt suureks, et iseseisvalt ringi liikuda. “Siis toimubki karmilt öeldes selline esimene looduslik valik, et kes oskab ellu jääda ja kes mitte,” lausus Villak.