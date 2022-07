Otsust põhjendatakse perioodiga, mil pilkast pimedust on vähe ja liiklus hõredam kui muul ajal. Nõnda loodetakse säästa mitusada eurot.

Nii on Väike-Maarjas ka varem tehtud, kuid aleviku keskel on jäetud neil kordadel tänavalambid põlema. Tänavu on Väike-Maarja haldusteenuste juhataja Kaire Kislovi sõnul ettevõtmine laiahaardelisem ja sel suvel lülitatakse tänavavalgustus välja ka aleviku kesksetel tänavatel.