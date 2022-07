Baltoscandal ⟩ Üle 60-aastased virumaalased tantsisid end publiku südamesse

Kohaliku kogukonna kaasamisel sündinud lavastuse fookuses on tants, esimene ja viimane. "Nagu nimigi ütleb, on tegemist väga tähendusliku tantsulavastusega, milles osalejad meenutavad oma esimesi kokkupuuteid tantsuga. Leidsime koos vastuseid küsimustele, milline oli tantsu roll pool sajandit tagasi ning milline on see praegu. Mõte millegi viimast korda tegemisest kõlab põnevalt dramaatiliselt. Aga "viimane" ei pea tingimata tähendama lõppu. Viimane saab olla otsus. Uus avanemine," ütleb lavastaja Henri Hütt.