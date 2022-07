Võsu liiv hakkab hästi kokku – 20 aastat liivaskulptuure

Pühapäeval läheb Võsu rannas lahti järjekordne liivaskulptuuride meisterdamise võistlus. Lahemaa ühe toredaima pereürituse seekordne teema on "Unistus". Kui sorida veidi minevikus ja korraldajate mälestustes, siis selgub, et tänavune on 20 aasta jooksul juba 13. mõõduvõtt.