Kaitseväe keskpolügoonil algavad raadamistööd

Tapa läheduses asuval keskpolügoonil on raadamistööd planeeritud läbi viia kahe kuu jooksul ning raadatava ala maht on ligikaudu 350 hektarit, teatas BNSile Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK). Oluliseks arenguvajaduseks on luua tingimused soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmisteks koos toetusüksustega.