Baltoscandal ⟩ Vaglaissi väitlused vihase surnud oravaga

Tunnustatud koomiku ja videokunstnik​u Kim Noble'i pöörases lavastuses "Lullaby for Scavengers" on kõik vastupidi ning laval, videos ja otsepildis on igale teemale kolm kuni viis vinti peale keeratud. Nii lihtsalt on. Vaata, naera ja püüa ellu jääda või põgene. Rohkem valikuid pole.

Rahu hallis on palav ja umbne. Nii et keset vaklade, raibete, kehavedelike, triiki tolmukottide ja muude potentsiaalsete hulllehkajate möllu tunned tõelist kergendust, et lavastust pole rikastatud aroomidega. Mis oleks ju tegelikult väga mõjuvõimas vahend vaataja meeli kaasata.

​Ent Kim Noble'il on piirid räiguse, naljakuse, kurbuse ja sügavuse vahel väga täpselt timmitud. Kui mingil hetkel tajud, et veel natuke ja hakkab halb, teeb kaamera pöörde või sajab kaela uus ja hullem vaatepunkt, olgu see visuaalne või verbaalne, ja vuhised taas kaasa, ise vaikselt tänulik, et ei istu esimeses reas, kus võib tekkida võimalus saada vakladega lähemalt tuttavaks. Ise häbened vaikselt, et kuidas siis nii, et ei soovigi tutvuda koristajast performance'i-mehe armastatud tütrekesega. Tõsi küll, neid lapsukesi on nii palju, vähemalt ekraanil, et raske oleks teiste seast ära tunda seda ainsamat issi lemmikut, kellele võimaldatakse pugeda mõnulema nii nabaauku kui ka teistesse riskantsetesse paikadesse, aga kes vahetatakse siiski rahumeeli uue vastu, kui lapsuke ei pea vastu ekstreemset seiklusreisi auto esiklaasil või teatrilaval.