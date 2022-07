91-aastane saksa pensionär rändab muulade ja eesliga mööda ilma

"Ma olen taltsutanud loomi hiirtest elevantideni," räägib Peter. Krapsakas rändur on terve elu olnud suur loomaarmastaja ja õppinud psühhobioloogiat. 35 aastat tagasi asutas Peter koos abikaasaga Saksamaal 20 hektari suuruse perepargi Familienpark Sottrumi, mida külastab aastas 100 000 huvilist. Pargis on võimalik näha nii eksootilisi kui ka taluloomi. Peter korraldab seal ka tsirkuseetendusi. Lisaks loomadele on pargis botaanikaaiad, mänguväljakud ja palju muud. Oma tegemistest loomadega ja pargiga on ta kirjutanud palju raamatuid ja artikleid.