Sõmeru perearstikeskust ootavad sügisest muudatused

Rita Uuetalu on perearstina töötanud 40 aastat. Nüüd võttis ta vastu otsuse ettevõtlusega lõpetada ja minna väljateenitud pensionile. Koroonaaastad pole meditsiinitöötajaid hellitanud, seega tundis ka Uuetalu, et on aeg anda juhtimine üle noorematele kolleegidele. "Viimased aastad on hästi pingelised olnud ja ma tundsin kohe, et ma olen väsinud," ütles doktor.