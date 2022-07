Kunda mere- ja perepäev tuleb taas

9. juulil peetava mere- ja perepäeva kavas on tavapäraselt kindel koht räimeküpsetamise võistlusel. Räimi küpsetatakse 11. korda ja tänavu on fookuses räimepitsa. Nagu alati, mahub päeva kultuuri-, spordi- ja lasteprogramm. Lapsi lõbustavad klounid Piip ja Tuut ning teadusetendus Kolm Põrsakest, kuid oodata on muudki. Kultuuriprogrammi sisustavad külalisesinejad Lätist, Leedust ja Soomest, huvilistel on võimalik uudistada sadamas ja päeva jooksul astub üles mitu muusikalist koosseisu. Spordiprogrammist leiab taekwondo, kuid olemas on ka kõigile tuttavad rannavolle ja -jalgpall. Päeva jooksul saab rannas ostelda laadal ning sisuka päeva lõpetab Koit Toome bändi esinemine.