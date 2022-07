Kolumn: suvi Rakvere moodi

Potentsiaalsete huviliste arv on piiratud ja peab päris eriline ettevõtmine olema, et konkurentsis publikut köita. Inimene ei tule lihtsalt sinna, kus midagi on, vaid sinna, kus midagi t o i m u b. See võib küll olla järjepidev ja traditsiooniline, aga peab pakkuma jällegi uut sisu, avastamist ja kordumatuid emotsioone.

Meeste tantsupeo mahus suurürituse korraldamine Rakvere-suguses väikeses linnas on kindlasti proovikivi. Mitmeks päevaks linna saabunud esinejad täidavad oma laheda olemisega nii söögi- kui ka joogikohad, kui pole parasjagu just suurpeo proove ega etendusi. Linna külaline tajub samuti, et see rahvarohkus pole siin tavapärane ja on kannatlik järjekordades, pole pisiasjade suhtes nõudlik, sest tähtis on hoopis kauaoodatud suursündmus. Linnas on rohkem elu – ja linnal on mõtet olla linn, kohtumispaik, uute tutvuste loomise ja n-ö sotsialiseerumise koht.