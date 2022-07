Fotod ⟩ Kunda merepäeval köitsid tähelepanu vetelpäästekoerad

Enam kui 80-kilost päästekoera rihma otsas hoidev Elva vabatahtliku tuletõrjeühingu esindaja ja päästeameti Ida päästekeskuse välijuht Valvi Väli rääkis, et suvi on koertele tihe aeg, sest sõidetakse mööda Eestit, et inimestele veeohutuse tarkusi jagada.