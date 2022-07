Galerii ⟩ Kunda merepäev tõi päikese välja

Merepäeva alale lubavates piletikassades võis juba tund pärast algust näha looklemas sabasid. Pealava lähedal võis näha räimi puhastamas traditsioonilise räimeküpsetusvõistluse korraldajat Kaido Veski ja žürii liiget Olavi Ruitlast. Hoolsalt kalu puhastavad mehed rääkisid, et räime on praegusel ajal aastast juba keeruline saada, nii hangiti võistluseks vajaminevad kalad varem ning hoiti neid õige ajani sügavkülmas.

Päeva teises pooles startivatel räimeküpsetusvõistlusel osalejatel tuli pooleteise tunni jooksul valmis saada maitsev roog. Žüriisse kuuluv kirjanik Olavi Ruitlane ütles, et räimepitsa kõlab tema meelest juba piisavalt kehvasti, nii et ta ootab huviga, millega võistkonnad üllatavad. Kaido Veski nentis, et kala kasutamine pitsa peal ei ole iseenesest midagi uut, aga kuidas panna üsna domineeriva maitsega räim harmoneeruma kõige muuga, on kindlasti põnev.