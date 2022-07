Baltoscandal ⟩ Korter 34: kuidas mängida ajaga malet?

Ruumiinstallatsiooni looja, koreograaf ja kunstnik Liis Vares on sõbraliku, toetava, ent peaaegu nähtamatuna kohal. Tema loodud on ruum ja reeglid, inimesed liituvad ise, vabast tahtest, et tekitada toast tuppa kõndides mustreid.Ja mõttemustreid. Ehk isegi selgemalt adumata, et on osa ruumiantropoloogilisest eksperimendist, lavastusest, koreograafiast. "Iga hetk siin jätab jälje," on poetanud Liis Vares teose tagamaa kohta.