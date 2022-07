Fotod ⟩ Karepa 22. kodukandipäev tõi kokku tulihingelised kareplased

Saabujaid tervitas mõnus jutusumin, kauplemine laadalettide ääres ning küpsetiste lõhn. Selgus, et kauplejad on Karepa kodukandipäevale kaasatud alles viimastel aastatel, kuid truuks on nad üritusele jäänud kõik. Karepa seltsi juhatuse esimees Helin Uustalu rääkis, et põhirõhk on kohalikel tegijatel, nii jääb kaugem pudukraam kodukandipäevalt välja.