Baltoscandal ⟩ Humanoidiga õõvaoru nõlval

Inimrobot kõneleb. Suu ja silmad liiguvad, käed žestikuleerivad, jalg on tõstetud mugavalt üle põlve. Laval on kirjanik Thomas Melle, aga ei ole ka. On temast tehtud humanoidrobot. Tema, või pigem see, vaatajatega intelligentset vestlust arendabki. Tegelikult peab monoloogi. See, et ei sünni verbaalset dialoogi, vaid üksnes mõtteline, teeb vaatajale toimuva talutavamaks. Ent ebamugavus jääb kuklasse kogu etenduse ajaks.

Stefan Kaegi, teatritrupi Rimini Protokoll juht, vaatleb lavastuses "Uncanny Valley”, eesti keeles "Õõvaorg" või "Võõrastamise org", vastasseisu inimese ja roboti vahel olukorras, kus piir aina hägustub.

Kuidagi aina jahedamaks läheb seest, ehkki inimrobot kõneleb targalt ja maheda häälega ning arutleb inimlike teemade üle. Ta on ju ikkagi kirjanik, avara pilguga ja huvitavate mõtetega ... kes? Inimene? Masin? Missugune on tema aju ja taju ehitus? Mitte tehniline, vaid vaimline. Kus on tema piirid? Mis – või kes? – on inimrobot?

Lavastuse tutvustuses on märgitud, et android võtab lavastuses autori koha ning küsib – mida tähendab see originaalile, kui koopia võtab tema koha üle? Kas originaal õpib läbi elektroonilise teisiku ennast paremini tundma? Kas originaal ja koopia võistlevad omavahel või aitavad teineteist?