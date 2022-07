Galerii ⟩ Võsu rannaliivale kerkisid unistused

Nii ka sel korral. Kui tund pärast võistluse algust oli ligikaudu viis hunnikut veel ootel, siis poole tunni jooksul hõivati needki. Seekordse võistluse teemaks oli "Unistus" ning see andis osalejatele sisuliselt vabad käed vormida liivaskulptuuriks kõik, mis pähe tuleb. Piire seadis vaid fantaasia.

2015. aastast võistluse žürii esimehena kaasa löönud kunstnik Teet Suur rääkis, et kui võistluse teema on väga laiapiiriline, võib juhtuda, et osalejatel tekib ideede kramp, Võsul aga seda näha ei olnud. "Inimene võib unistada suurest jahist, kassipojast või konnast, kes muutub suudlemise järel printsiks," kõneles kunstnik.