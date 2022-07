Keity Meier hoiab maailmameistrivõistluste karikasarjas neljandat kohta

Hertz FIM Trial MM tõi avapäeval starti pea 30 naist, eestlase Keity Meieri Trial2 arvestuses startis 18 sportlast. "Osavõtt on rekordiline ja konkurents on tihe, kuigi tegelikult on mul ala populaarsuse pideva kasvu üle ainult suur rõõm," tõdes Meier.

Meier kogus kahe etapi peale kokku 24 punkti, mis on üldarvestuses hetkel neljas tulemus. 37 punktiga hoiab kahe etapi järel esikohta tšehh Denisa Pechackova, teist ja kolmandat kohta jagavad 30 punktiga sakslannad Sophia Ter Jung ja Theresa Bauml. Kokku on sarjas neli etappi, millest kaks järgmist peetakse septembrikuus Itaalias.

Eesti sportlase sõnul oli üle mitme aasta tore taas MM-il stardis olla. "Üldine tase on kõvasti kasvanud, palju on uusi noori, jõulisi ning tehnilisi sõitjaid. Rajadki olid oodatust väga palju nõudlikumad, teisel päeval tehti vihma tõttu muist lausa ringi, sest tants mootorrattal muutus paljude jaoks ohtlikuks," ütles Meier.

"Minu mõlemad võistluspäevad kestsid veidi üle viie tunni ja jäin üldiselt sooritusega rahule. Jah, mõned vead tegin, mida on endale keeruline andestada, kuid kahjuks ei saa neid ka tagasi võtta. Võistluse juures pead olema nii füüsilise keha kui vaimuga, kõik muud ootamatud mõttesähvatused tulevad üldiselt väärtuslike punktide kaotamise hinnaga. Euroopas hetkel teisel kohal oleva sõitja Kaytlyn Adshead suutsin siiski ära võita, see on hea märk."

Unistus poodiumikohast on endiselt õhus ja käega katsutavas kauguses. "Positiivseid noote on palju, pingutame edasi. Kõige uuema tiimi liikmena on minuga rajal koos kataloonlane 39-aastane Iñaki Gomarin Guevara, kes sõidab kaasa, turvab ohtlikes kohtades, nõustab liini valikul, täidab mehaaniku rolli ja aitab fookust hoida. Lisaks pidin Eesti meistrivõistlustel temalt kaotuse vastu võtma," ütles Meier lustlikult. "Kohtusime juhuslikult Hispaania metsades treenides, saime hästi läbi ja koostöö tekkis lihtsalt kuidagi väga loomuliku jätkuna."