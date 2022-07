Lääne-Virumaa töötuse tase püsib ühtlane

Lääne-Virumaal on töötute arv püsinud viimase kuue kuu jooksul umbes 1800 registreeritud töötu juures. See, et töötute arv on püsinud ühtlane, ei tähenda seda, et inimesed tööturule ei liiguks, tegelikult käib pidev liikumine. Igas kuus läheb töötukassast tööle keskmiselt 290 tööotsijat.

Eesti töötukassa uuringus selgitatakse välja, millistel ametialadel on töötajate üle- ja puudujääk ning millistes ametites valitseb turul tasakaal. Prognoosi koostavad töötukassa maakondlike osakondade tööandjate konsultandid, kaasatud on sealjuures eksperdid väljastpoolt töötukassat, näiteks maakondlikest arenduskeskustest, kutse- ja kõrgkoolidest, töövahendusportaalidest ning ka tööandjad.

Üleeestilistest andmetest on märgata, et värske baromeeter on väga sarnane 2019. aasta omaga, mis pärineb ajast, mil koroonast polnud veel keegi midagi kuulnud. Pea kõik tööandjad on seisukohal, et tööturul on jämedam ots praegu tööotsija käes.