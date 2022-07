Pomerantsist ministrit ei saa, Saar ei välista midagi

Eesti uue valitsuse koalitsioonilepe näeb ette, et kõik selle osalised – reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa – saavad järgmiseks kaheksaks kuuks viis ministrikohta. Läänevirulased Marko Pomerants ja Indrek Saar, kes jätkuvalt on poliitikas aktiivsed, on varem ministritoolil istunud. Kas nad lähevad ka uuele ringile?