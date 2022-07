See hoone on kokku ehitatud Krooni Selveri ärihoonega, kuid kinnistud ja nende omanikud on erinevad. Toomsoo omandas selle maja Laada tänava poolse osa, kus tegutsevad üürnikena Swedbank ja teised asutused.

"Mul on Rakveres veel mõni kinnistu ja see kõnealune tundus piisavalt okei objektina," rääkis Peeter Toomsoo. "Minult on küsitud, kas Rakvere äripindade omamine on ikka mõistlik tegevus. Muidugi kui Oleg Gross oma suure ärikeskuse valmis ehitab, siis muudab see turgu, aga asukoha poolest on Laada 27 täitsa hea. Kui hoonet veel natukene renoveerida ka, siis on see hea investeering."