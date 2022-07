Rakvere Funkfest toob lavale populaarseima videomängu parimad palad

GTA (Grand Theft Auto) seeria on maailma üks populaarsemaid videomänge, mille teeb muusikahuvilistele eriliseks just mitmekülgne muusikavalik mängu siseraadiotes.

Ehkki Pihlak on San Andrease koolkonna esindaja, on repertuaari valitud ka varasema, GTA Vice City muusikat.

"GTA kaudu on hea funk-muusika jõudnud ilmselt paljude noorteni, seega on videomäng funkmuusika levikule suure panuse andnud, mis on tänuväärne. See kontsert saabki olema meiepoolne kummardus videomängule ja miks mitte ka kõikidele, kes on seda kunagi mänginud," ütles Pihlak.