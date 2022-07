Sajad kodutütred ja noorkotkad kogunevad suurlaagrisse

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste suvises suurlaagris omandatakse noorte riigikaitseorganisatsiooniga seonduvaid teadmisi ja oskusi. Laager on sel aastal suunatud nooremale vanuserühmale 10-14 eluaastat.

Lisaks on seekord laagris Kaitseliidu noorte tegemiste ja organisatsioonidega tutvumas külalisesindused Lätist ja Leedust. Noortele korraldavad töötubasid koostööpartnerid Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, kaitseväest, Kaitseliidust ja Naiskodukaitsest. Lisaks on suurlaagris juhendajate hulka kaasatud ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia seitse tudengit, kes sooritavad seal kogukonnahariduse õppekava laagritöö praktikat.

Ave Proosi sõnul on seekordne suurlaager eriline, kuna osalejateks on noorem vanuseaste ehk liikmed alates 10-eluaastast. "Soovime anda üle-eestilises laagris osalemise unustamatu ja vahva kogemuse juba varakult, nii tekib kohe palju uusi sõpru ka väljaspool oma maakonda ning suurlaagris osalemine annab hoopis teise kogemuse kui väikese pundiga matkamas käimine," kinnitas Kodutütarde peavanem maakondadest tulnud soovi kaasata just nooremaid liikmeid.