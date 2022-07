Liivaskulptuuride pjedestaali jagasid kolm võrdset

Võistkond nimega Mühmüh osales võistlusel kolmandat korda ning teema “Unistus” inspireeris seda looma rahutuvi. Lõuna-Eestist Elvast Võsule liivaskulptuure püstitama saabunud pere ema ütles, et siinne liiva-skulptuuride võistlus on teada ka kaugemal ja oletas, et küllap on selle korraldajad midagi väga õigesti teinud.