Kepphobused vallutavad maailma

Kepphobuste fanaatik Gerly Algpeus jutustas, kuidas kepphobused eelmised sajandil tavalised mänguasjad olid, kuid jäid siis mõneks ajaks unustustehõlma. "Erinevaid vingeid mänguasju tuleb kogu aeg juurde ja nutitelefonid naelutavad lapsed enda külge. "Võimalik, et mõnes maailma otsas pole kepphobuse populaarsus vahepeal kadunud kuid meieni jõudis see tagasi läbi soomlaste." Soomes on Algpeusi sõnul kepphobused ehk moodsama nimega hobihobused nii moes, et põhja naabritel on tegemist juba tõsiselt võetava spordialaga.