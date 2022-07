Poola oreliprofessor musitseerib Kadrina kirikus

Gdanski Muusikaakadeemia oreli erialal 1985. aastal lõpetanud Roman Perucki on nüüd sellesama õppeasutuse oreliklassi professor ning Gdanski Oliwa katedraali peaorganist. Oliwa katedraali orel on Poola üks suurimaid, selle ehitusajalugu on saanud alguse juba barokiajal.