Loksal avati Lahemaa külastajatele rattalaenutus

MTÜ Lahemaa Turismiühing ostis kevadel 25 jalgratast, et vähendada Lahemaa piirkonnas autoga liikumist ja korraldada laenutust üle Lahemaa. Praegu on rattalaenutus vaid Loksal, varsti plaanitakse avada teine Leesi poe juures Juminda poolsaarel. Järgmisel suvel peaks tööle hakkama ka logistikasüsteem, millega on kergem rattaid soovitud kohta jätta.