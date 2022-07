Rakvere Vallimäelt kostev melu häirib isegi teatrietendusi

Laupäeva õhtul toimunud mitme artisti kooskontsert vältas tund-poolteist üle südaöö ja see pani mõne lühema süütenööriga linnakodaniku kurtma: pidu peoks, aga mõned inimesed, sealhulgas väikelapsed, tahaksid magada. Tümakas oli aga nii vali, et Vallikraavi tänava eramutel värisesid aknad, ning ega Pikal tänaval ja kesklinna piirkonnaski vaikne olnud.

Probleem pole mitte ainult linnaelanike oma. Rakvere teatri direktor Velvo Väli rääkis, et kui kõik halvad asjaolud kokku langevad – kõlarite asetus kontserdipaigas, üle võimendatud heli ja tuule suund –, hakkab Vallimäelt kostev muusika segama teatri väikese saali etendusi. Ja nii-öelda laupäevaõhtune juhtum oli seotud ka teatri ja seal peetud Baltoscandaliga. "Me tõepoolest suhtlesime kultuurikeskusega ja palusime, et laupäevase kontserdi ajal ei oleks kõlarid suunaga meie poole, sest meil oli just vaikne etendus väikeses saalis," mainis Väli.