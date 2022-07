Täpsemalt annetas Tobia külas asuv Raadiko talu lastekodule 70 kilo magusaid maasikaid. Maasikakasvataja Kaarel Kilki rääkis, et lastekodust võeti taluga ühendust ja uuriti võimaluste kohta. "Esialgu oli jutt neljakümnest kilost," ütles taluperemees.

Kuna Raadiko pere ühel liikmel on kogemus lastekodus töötamisega, teati, et selline kingitus võetakse seal avasüli vastu, ning viimaks viidi lastekodusse hoopis 70 kilo maasikaid. Seda, kas marjad läksid lihtsalt söömiseks või jagus neid ka hoidistamiseks, Kaarel Kilki öelda ei osanud. Raadiko talule oli selline heategevuslik samm esimene kogemus, varasemalt on oma toodangut antud sponsorina.