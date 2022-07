Eile kogunesid esimesed julged Rakvere valla seeniorid ilma trotsides Sõmerul vallamaja juurde, et siis üheskoos startida kepikõnnile.

Treener Janete Trestipi sõnul tuli idee korraldada valla sportlikele seenioritele ühine treening tal endal. “Näha on, et nad üksinda siin kõnnivad ja liiguvad, seega oleks ju tore, kui nad saaksid kõik koos olla,” rääkis Trestip. Nii saigi ta hoogu, et lükata käima iganädalane seeniorite hommikuvirgutus.