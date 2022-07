Baltoscandal kui (l)avastuste summa

Kes alustas XVII Baltoscandalit kolmapäeval kell 12, kui Daria Khrystych ja Bohdana Korohod hakkasid Lääne-Virumaa keskraamatukogus rännakuraamatuid jagama ning suunasid teatrihuvilise sõbralikult linna avastama, ja oli selleks ajaks, kui kell 21.30 jõudis kätte Kiwa ja Henri Hüti ava-performance “Godot is a DJ”, jõudnud tutvuda ruumiinstallatsioonide, portaali ja Korea teatriga, sai kindlasti kokku teistsuguse pildi kui see, kes avatseremoonialt suundus festivaliklubisse, või see, keda tabas vapustus Franck Vigroux’ lavastust “Flesh” vaadates.