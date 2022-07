Edgar Savisaar: “Soovin kõigile nii põnevat elu, nagu minul on olnud”

Eestist on raske leida teist nii tuntud ja mõjukat, võiks öelda, et lausa ikoonilist riigitegelast, kui seda on laulva revolutsiooni ajastu üks võtmetegelasi, taasiseseisvunud Eesti esimene valitsusjuht, keskerakonna asutaja ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar.