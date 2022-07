Galerii ⟩ Rakvere punamonument on minema viidud, ala on piiratud aiaga

Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill mainis, et avalikkust ei teavitatud tööde algustähtajast teadlikult, et vältida igasuguseid konflikte. Kella üheksaks oli monument lahti võetud ja minema viidud. "See on sõjamuuseumi valduses," lausus Lill, kuid jättis täpsustamata asukoha. "Mõned detailid monumendist eksponeerime hiljem oma muuseumis."