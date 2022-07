Järvamaal kadunud ja leitud väikemeest käis otsimas ka Kadrina vabatahtlik päästja

"Mul on heameel öelda, et minu abi ei läinudki enam tarvis. Ma pööraksin väljakutsele minnes alati rõõmuga poolelt teelt tagasi, kui teaksin, et lugu lõpeb hästi. See lugu just nii lõppes," lausus Kadrina vabatahtlik päästja ja kadunud inimeste otsimisega tegeleva MTÜ ESTSAR üks eestvedajaid Raido Nagel.