Ka Tapa punamonumendid kõiguvad

Tapa vennashaual paikneva monumendi teisaldamist hakkas esimesena nõudma EKRE kohaliku osakonna esimees Aigar Põder. "Võibolla on õige aeg Tapal see punamonument ära viia kuskile kalmistule. See on ikkagi sisuliselt potentsiaalne ohuallikas, tiksuv pomm," rääkis ta vallavolikogu 31. märtsi istungil.

Rakvere vennashaua monumendi lammutamise järel ütles Põder Tapa vennashaua monumendi kohta: "No see peaks sama teed minema. Minu teada on vallavanem protsessi töösse ka pannud. Me enne jaanipäeva rääkisime. Ta oli sama meelt, et sellest tuleks vabaneda Tapal." Sarnaselt Põderiga kuulub vallavanem Valdo Helmelaid EKRE ridadesse.