Nädala lind: suurkoovitaja

Suurkoovitaja on kõige suurem kurvitsaline, keda meil kohata võib. Justkui väiksemat sorti hani patseeriks heinamaal, aga nokk reedab, et see ei saa olla ükski teine lind. Sellist pikka ja kaardus nokka teistel pole. Tekib küsimus, kas see talle tüliks ei ole. Aga küllap ta on sellise nokaga harjunud ning oskab seda enda huvides ära kasutada.