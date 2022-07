Reisile sõitjad, olge valmis lisakulutusteks

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajevi sõnul on Euroopas erakorraline olukord, kus reisijaid on üle kahe aasta väga palju, aga lennundusettevõtted, kes on pandeemia ajal olude sunnil palju kärpeid teinud, vaevlevad tööjõupuuduse käes. “Lennutöötajate streigid, muutused lennugraafikutes või tühistatud lennud ja ülerahvastatud lennujaamad võivad endaga kaasa tuua muudatusi reisiplaanides. Samas tuleb tähele panna, et kui tegemist on streigiga, ei pruugi reisi ärajäämist hüvitada reisikindlustuse miinimumpakett,” ütles Nikolajev ja lisas, et just reisitõrke lisakaitse on see, mis aitab reisijaid ka selliste ootamatuste korral.