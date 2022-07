1990 ⟩ Mida sai ja mida ei saanud 1990. aastal toidupoest

Kaupluses Kodu – see asus kohtumaja vastas Laial tänaval – oli saada veel hapukoort. Liha-vorsti ei olnud, aga rahvast sõelus tihedalt. Oletati, et kaup tuleb poodi kell kuus õhtul, aga samas tuli tõdeda, et kaubaauto saabub x-ajal ja kaupa on x-koguses. Eelmisel õhtul oli ajakirjanik samas poes seisnud vorstisabas poolteist tundi. Juhataja rääkis: “Vorstiauto tuleb väga hilja. Mõnikord alles kella kuueks. Aga rahvas seab end järjekorda kella kolmest.”