Vastulause: minu siiras soov on normaalselt toimiv kool

Valimisliitu Valgejõgi kuulub üsna suur hulk inimesi erinevatest eluvaldkondadest ja ka maailmavaateliselt oleme suhteliselt laiaspektrilised. Meil on olnud nii uusi liitujaid kui ka lahkujaid, kellest viimased on liitunud ka teiste poliitiliste jõududega, ilma et sellest oleks tõusnud tüli. Me ei ole kedagi jõuga kinni hoidnud ega hirmutanud, et kui lahkud või meiega ei kandideeri, siis ... See on pahatahtlik väljamõeldis.