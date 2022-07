Juhtkiri: ja nii see läks

Eile varahommikul jõudis avalikkuse ette uudis, et Rakveres kõrgunud punamonument on maha võetud ja parasjagu tegeldakse selle paika maetud sõdurite säilmete väljakaevamisega. Poliitikute heietused, venitamistaktika ja ümmargune jutt oli kas teadlik mulli ajamine või teadmatuses hämamine. Igatahes ei kulunudki seitset aastat, et võõrkeha linnast eemaldada.