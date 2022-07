Urmo Aava vihjas WRC-ralli võimalikkusele Virumaa teedel

Järgmisel aastal toimub MM-võistluste kavva kuuluv Rally Estonia kindlasti, kuid Urmo Aava sõnul on olemas ka pikem plaan aastani 2026. Kui sarja korraldava promootoriga kokkuleppele jõutakse, ja Aava sõnul ollakse sellele lähedal, on garanteeritud autoralli MM-võistluste etapi toimumine Eestis järgmisel neljal aastal.

See aga tähendaks muu hulgas võistlusradade geograafia laiendamist. Aava märkis, et huvitavaid ralliteid leidub Lõuna-Eestis Haanjas, publikuhuvi tõstmiseks on mõeldav Tallinna piirkonna kaasamine, aga muu hulgas ütles ta välja ka sellise lause: "Äkki saame millalgi proovida Rakvere või Kadrina kanti, mis oleks ka päris pull."