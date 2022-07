Moosid keedetakse purki kallist suhkruhinnast olenemata

Rakvere Põhjakeskuse Rimi hüpermarketis puhub Rimi enda brändi suhkrulettidel tuul. Rimi suhkru ja suhkru Rimi Basic hind erinevad üksteisest vaid neli senti ning mõlema kilohind on veidi alla 80 sendi. Dan Sukkeri moosisuhkur kilohind on aga kolm korda kõrgem ja letid on lookas.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul on tavaline, et kampaaniatooteid ostetakse meelsamini ja seda ükskõik mis toote puhul. Bats rääkis, et moosisuhkru osakaal läbimüügist on vaid üks kuni kaks protsenti, ning tõi põhjuseks oluliselt kallima hinna. Lisaks ütles ta, et igasuvisest moosihooajast ollakse teadlikud ja suhkrut osatakse ette varuda. Tänu sellele ei esine Rimis ka suhkrupuudust ning pole kehtestatud ostupiirangut. Ta lisas, et eelmiste aastatega võrreldes pole suhkrumüügis olulisi erinevusi ja aasta alguses kuivainete varumine suvist suhkrumüüki mõjutanud ei ole.