Keskkonnaamet kutsub talgutele haruldasi elupaiku parandama

30. ja 31. juulil on vabatahtlikud oodatud jõe taas­tamise talgutele Lahemaa rahvuspargis Pudisoo jõel Kuusalu vallas. Talgutel punutakse sirgeks kaevatud jõelõigule vitstest paunu, et soodustada jõe taas looklevamaks muutumist, tekitada eri sügavusega elupaikasid ja püüda välja liigseid setteid. Talgualal on võimalik näha seitse aastat tagasi tehtud sama töö tulemusi, õppida tundma Eestis ja mujal maailmas haruldase ebapärlikarbi omapärast eluviisi ja kohalikke loodusväärtusi. Pudi­sool on talgujuht Jürgen Karvak.