Roosiarmastaja Albert Berzinš: roos on nagu naine, okastega – vaadata võid, aga ära näppupidi külge mine

Tiiutalu algus ulatub 2003. aasta jõuludesse, mil väikses Varangu külas asuv maakoht osteti. Nime sai see Alberti naise Tiiu järgi. Mehe sõnul on see, et ühel talul on naise nimi, suhteliselt haruldane. “Vanasti said talud nime ainult meeste järgi, isegi siin kandis on kõik lähedal asuvad talud meeste nimedega,” ütles Albert. 18 aastat tagasi ostetud talumaa on peremehe sõnul vajanud palju hoolt ja armastust. Algul oli olemas ainult lage heinamaa, mis kuulus tõenäoliselt kunagi mõnele ohvitserile.