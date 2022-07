Hoiame kokku

Aga võta näpust! Brikett, mis maksis veel aasta tagasi kusagil alla 200 euro tonn, maksis peale selle aasta suurt hinnatõusu juba 320 eurot tonn. Kuu aja jooksul tõusis hind veel 40 euro võrra ja nüüdseks veel 20 eurot. Praegu maksab tonn briketti 380 eurot. See on nagu jooksumaraton, et kas jõuab 400 euroni välja. Jõuab-jõuab, kus ta pääseb! Ei ole küll päris selgeltnägija, sest võib juhtuda ka ime ja äkki hinnad enam ei tõusegi.

Briketti ei ole millestki teha, sest ka elektrijaamad põletavad puitu, kuna see on tervislikum ja rohelisem kui põlevkivi põletamine. Meil on ju rohepööre ja väljamaalased tahavad ka meie pelletit ja briketti osta, sest see pidi olema kangesti moodne ja roheline. Ka gaas on mitu korda kallimaks läinud, briketi tegemiseks on gaasi samuti vaja.