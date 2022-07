Juhtkiri: moos on, moos jääb

Marjad küpsevad ja moosipotid tõstetakse tulele. Mis siis, et suhkur on kallis, eestlased on alati hoidistamist armastanud. Uhked purgiread kodust moosi on silmale lust vaadata ja talvel maitsmiseks mokkamööda. Kuigi moosivalik on ka poeriiulitel korralik, ja kes teab, ehk ei oleks poemoosi ostmine ka rahakotile kahjulikum, armastavad inimesed ikka kodust kraami.