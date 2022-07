Nõuanne: mine loodusesse pildistama – praegu on selleks parim aeg

Loodusfotovõistluse "Vereta jaht" 2021. aasta võidutöö oli Enel Lepiku foto õhus liuglevast oravast. Pildil on illustreeriv tähendus.

Kes soovib endale seinale, mobiiliekraani taustale või lihtsalt albumisse kõige ehedamat põhjamaa suve talletada, siis selleks on praegu kõige õigem aeg, sest loodus on oma välimuselt küps, ööd on piisavalt valged ning pilved, vihm ja äike pakuvad kordumatuid võimalusi hingematvateks kaadriteks.